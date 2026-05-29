بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز تستعيد نشاطها تدريجياً، بعدما نجحت 29 ناقلة من أصل 109 ناقلات كانت عالقة في المضيق في العبور إلى وجهاتها، وفق ما أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية.

وجاء هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه القوات الأمريكية، ودعوته السفن المتوقفة إلى استئناف رحلاتها ومواصلة الإبحار عبر الممر المائي الحيوي.

عودة السفن إلى مساراتها

وأظهرت بيانات الملاحة بدء تحرك عدد من الناقلات التي تعطلت خلال فترة التوتر الأخيرة، في مؤشر على انفراج تدريجي لأزمة العبور في أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والتجارة الدولية.

ورغم نجاح 29 ناقلة في اجتياز المضيق، لا تزال عشرات السفن الأخرى بانتظار استكمال إجراءات العبور واستئناف رحلاتها نحو وجهاتها المختلفة.

ترمب: القرار النهائي قريب

بالتزامن مع رفع ترمب الحصار عن مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأمريكي توجهه إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن التفاهمات المطروحة مع إيران، قائلاً: «سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي».

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب دولي لنتائج المشاورات الجارية وانعكاساتها على أمن الملاحة واستقرار المنطقة.