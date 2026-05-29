منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى الهلال، تحول الحارس المغربي ياسين بونو إلى أحد أبرز أعمدة الفريق وأكثر اللاعبين تأثيرًا داخل الملعب. بثباته الكبير، وهدوئه اللافت، وشخصيته القيادية، نجح في ترسيخ حضوره كواحد من أهم الحراس في تاريخ الهلال الحديث، ليحظى بمحبة الجماهير الهلالية وتقدير الوسط الرياضي داخل السعودية وخارجها.



ومع مرور الوقت، ارتبط اسم بونو بعبارة يرددها الجمهور المغربي وأعتقد الخليجي كثيرًا: «بونو ولد بلادي»، وهي عبارة تحمل في معناها مشاعر الفخر والانتماء والمحبة، وتعكس المكانة الإنسانية والرياضية التي وصل إليها اللاعب بين الجماهير. وقد أصبحت هذه العبارة جزءًا من المشهد الجماهيري، بعد أن نجح بونو في بناء علاقة قريبة مع المدرجات من خلال التزامه وروحه العالية داخل المباريات.



وقدم ياسين بونو مع الهلال نموذجًا متكاملًا لحارس المرمى الحاسم، حيث أعاد للحراسة حضورها المؤثر عبر ردود فعله السريعة، وتمركزه المميز، وثقته الكبيرة في أصعب اللحظات. وأسهم حضوره في تعزيز قوة المنظومة الدفاعية للفريق، ومنح اللاعبين شعورًا أكبر بالاستقرار والاطمئنان خلال المواجهات الكبرى.



كما عكست شخصية بونو داخل الملعب معاني التركيز والانضباط والقدرة على التعامل مع الضغوط، ليظهر بصورة الحارس القادر على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة، وتحمّل المسؤولية بثقة وخبرة عالية.



وعلى مستوى الأرقام والإنجازات، خاض بونو مع الهلال العديد من المباريات في مختلف البطولات المحلية والقارية، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في عدد كبير من المواجهات، مؤكدًا مكانته كأحد الركائز الأساسية في الفريق.



وحقق مع الهلال عدة ألقاب بارزة، أبرزها:



دوري روشن السعودي.



كأس خادم الحرمين الشريفين.



كأس السوبر السعودي.



كما حصد عددًا من الجوائز الفردية، من بينها:



أفضل حارس في الدوري السعودي.



أفضل حارس في نهائي كأس الملك.



أفضل حارس في كأس السوبر السعودي.



وواصل بونو تقديم مستويات ثابتة ومؤثرة، وأسهم بشكل مباشر في تعزيز قوة الهلال الدفاعية، ليصبح اسمه مرتبطًا بالثبات والحضور الكبير في اللحظات المفصلية. وبفضل شخصيته الهادئة وعطائه المستمر، ترك أثرًا رياضيًا وإنسانيًا كبيرًا داخل الملعب وخارجه، ليبقى واحدًا من أبرز الأسماء التي صنعت بصمتها في مسيرة الهلال الحديثة.