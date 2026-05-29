تواصلت مراسم العزاء في الرئيس اليمني السابق المشير الركن عبدربه منصور هادي اليوم (الجمعة) بين الرياض وعدن، في مشهد عكس حجم المكانة التي حظي بها الراحل في الحياة السياسية اليمنية، فيما أجمع مسؤولون وقيادات يمنية على أن رحيله يمثل خسارة لأحد أبرز المدافعين عن الدولة والنظام الجمهوري والشرعية الدستورية.



وجاءت مراسم العزاء بعد ساعات من تشييع جثمان الرئيس الراحل في العاصمة السعودية الرياض، حيث ووري الثرى في مقبرة العود عقب الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بن عبدالله، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

مجلس القيادة الرئاسي يعزي نجل الرئيس السابق هادي.



الرياض تحتضن عزاء القيادة اليمنية



واستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، إلى جانب شقيق ونجل وأسرة الرئيس الراحل، جموع المعزين في الرياض.



وشهد مجلس العزاء حضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وسلطان العرادة، وعثمان مجلي، وعبدالله العليمي، ونائب الرئيس السابق الفريق علي محسن الأحمر، إضافة إلى رئيسي مجلسي النواب والشورى، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات الاجتماعية.



عدن تستقبل المعزين



بالتزامن مع مجلس العزاء في الرياض، احتضنت مدينة عدن مراسم عزاء رسمية، حيث استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني جموع المعزين في قاعة عدن مول.



وشهدت مراسم العزاء حضوراً واسعاً من القيادات السياسية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية والمواطنين الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل.



العليمي: فقدنا أحد أبرز رجالات اليمن



وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي التعبير عن حزنه العميق لرحيل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، مؤكداً أن اليمن فقد أحد أبرز رجالاته وقادته الذين ارتبطت أسماؤهم بالدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري والثوابت الوطنية في أصعب المراحل التي مرت بها البلاد.



وقال إن هادي قاد اليمن في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، وتمكن من الحفاظ على الاعتراف الإقليمي والدولي بالدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، كما أشرف على مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شكل محطة مفصلية في التاريخ السياسي اليمني الحديث.



وأضاف أن الراحل سيظل حاضراً في وجدان اليمنيين بما مثله من دعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن ومشروع الدولة الاتحادية.



«قائد وطني» وداعم للشرعية



ووصف العليمي الرئيس الراحل بأنه «قائد وطني فذ ورجل دولة»، تحلى بالحكمة والصبر وتحمل المسؤولية في أحلك الظروف، مؤكداً أنه انحاز بإخلاص لتطلعات اليمنيين في الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية.



وأشار إلى أن هادي ظل حتى آخر أيامه مؤمناً بوحدة اليمن وسيادته، ومدافعاً عن الشرعية الدستورية ومشروع الدولة الاتحادية العادلة.



صلاة الغائب وحداد رسمي



وفي المحافظات اليمنية، أُديت صلاة الغائب على الرئيس الراحل في عدد من المدن، إذ تقدم المصلين في حضرموت عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم أحمد الخنبشي، فيما أقيمت الصلاة كذلك في تعز وشبوة وعدن.



وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية أعلنت الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، مع تنكيس الأعلام وفتح سجلات العزاء داخل اليمن وخارجه، وفاءً لمسيرة الرئيس الراحل ودوره في الدفاع عن الدولة والشرعية خلال إحدى أكثر المراحل تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث.