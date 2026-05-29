هنأ رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم حج 1447، مؤكداً أن المملكة قدمت نموذجاً عالمياً متقدماً في إدارة الحشود وخدمة ضيوف الرحمن، عكس حجم التطور الذي تشهده منظومة الحج عاماً بعد عام.

وقال أشرفي إن النجاح اللافت الذي تحقق هذا الموسم جاء بتوفيق الله أولاً، ثم بفضل التوجيهات الكريمة للقيادة السعودية، والمتابعة المستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحرصه على تطوير منظومة الحج والارتقاء بخدماتها وفق أعلى المعايير العالمية.

إدارة الحشود.. نموذج عالمي

وأكد أن نجاح الخطة التشغيلية للحج وإدارة الحشود مثّل نموذجاً مثالياً على مستوى العالم، بفضل العمل المتكامل بين مختلف الجهات المعنية، والتنفيذ الدقيق للخطط الميدانية والتنظيمية التي أسهمت في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وأمان.

وأشار إلى أن المشاعر المقدسة تحولت إلى مدينة متكاملة الخدمات الحديثة، تستوعب ملايين الحجاج وتوفر لهم أعلى درجات الراحة والسلامة، في ظل منظومة متقدمة من الخدمات الأمنية والصحية واللوجستية.

«طريق مكة».. تجربة نوعية

وأشاد أشرفي بمشروع «طريق مكة»، مؤكداً أنه أحدث نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الحج، وأسهم في تقديم خدمات كبيرة للحجاج قبل وصولهم إلى المملكة، ما انعكس على انسيابية رحلتهم وأدائهم للمناسك بكل يسر.

وأضاف أن المملكة تواصل تطوير برامجها ومشاريعها ومنشآتها المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يضمن المحافظة على أمنهم وسلامتهم وراحتهم منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

إشادة بجهود الجهات الأمنية والخدمية

وثمّن رئيس مجلس علماء باكستان جهود مختلف الوزارات والهيئات والقطاعات العسكرية والمدنية المشاركة في خدمة الحجاج، وفي مقدمتها رجال الأمن، مشيداً بالدور الذي تضطلع به لجنة الحج العليا برئاسة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وأكد أن التكامل بين الجهات الحكومية أسهم في نجاح الموسم، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه وزارة الحج والعمرة في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج وتعزيز التنسيق مع بعثات الحج والجهات الأمنية والصحية.

فتوى باكستانية تؤكد: لا حج بلا تصريح

وكشف أشرفي أن دار الإفتاء في باكستان أصدرت فتوى شرعية تؤكد عدم جواز أداء الحج دون تصريح، مشدداً على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للحج، لما تمثله من ركيزة أساسية لحماية الحجاج وضمان سلامتهم وتحقيق الانسيابية في إدارة الحشود.

رؤية 2030 تنعكس في خدمة ضيوف الرحمن

وأكد أشرفي أن موسم حج هذا العام جسّد نجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الحج والعمرة، مشيراً إلى أن الأمير محمد بن سلمان يقود مشروعاً تطويرياً طموحاً أسهم في تحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال إن أكثر من 1.7 مليون حاج أدوا مناسكهم وسط منظومة تشغيلية متكاملة شارك فيها مئات الآلاف من العاملين المدنيين والعسكريين والأطباء والكوادر الصحية والفنية والإدارية، الذين حظوا بالدعم الكامل من القيادة السعودية.

وفي ختام تصريحه، جدد رئيس مجلس علماء باكستان تهانيه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج، مؤكداً أن المملكة سخرت جميع إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما، في مشهد يستحق الإشادة والتقدير من العالم الإسلامي بأسره.