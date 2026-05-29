بعد نحو أربعة أعوام من التوقف الإجباري بسبب التحاق أعضائها السبعة بالخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية، عادت فرقة البوب الكورية الجنوبية BTS بقوة إلى الساحة العالمية، لتتوج عودتها بحصد الجائزة الكبرى «فنان العام» في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية (AMA) الذي أقيم في لاس فيغاس، مؤكدة أن الغياب لم ينتقص من شعبيتها أو مكانتها العالمية.

وجاء الفوز بعد أشهر قليلة من عودة الفرقة في مارس الماضي بألبومها الخامس «أريرانغ»، الذي حقق نجاحاً لافتاً وتصدر قائمة «بيلبورد 200»، فيما واصلت الفرقة تعزيز حضورها كأحد أبرز الأسماء في صناعة الموسيقى العالمية.

ثلاث جوائز تعزز الهيمنة

ولم تكتفِ BTS بجائزة «فنان العام»، بل أضافت إلى رصيدها جائزة «أغنية الصيف» عن أغنية «Swim»، إلى جانب جائزة أفضل فنان كيبوب لفئة الرجال، في ليلة أكدت استمرار هيمنة «ملوك الكيبوب» على المشهد الموسيقي العالمي.

كما نالت فرقة «كاتساي» جائزة أفضل فنان جديد، فيما حصدت أغنية «Golden» من فيلم «صيادو شياطين الكيبوب» جائزة أغنية العام، وفازت سابرينا كاربنتر بجائزة ألبوم العام عن «أفضل صديق للرجل».

تفوق على كبار النجوم

وتمكنت BTS من انتزاع جائزة «فنان العام» من قائمة ضمت نخبة من أبرز نجوم الموسيقى العالمية، بينهم تايلور سويفت، وسابرينا كاربنتر، وباد باني، وهاري ستايلز، وليدي غاغا.

وقال قائد الفرقة «آر إم» وسط هتافات الجماهير في لاس فيغاس: «لقد فعلناها مجدداً»، مضيفاً: «كما هو الحال دائماً، نتوجه بأكبر شكر وامتنان إلى جماهيرنا حول العالم التي وقفت إلى جانبنا طوال 13 عاماً».

عودة تاريخية بعد الخدمة العسكرية

وكانت الفرقة قد دخلت في فترة توقف منذ عام 2022 بعد التحاق أعضائها السبعة بالخدمة العسكرية الإلزامية، في خطوة فرضتها القوانين الكورية الجنوبية.

ومع انتهاء فترة التجنيد، عادت الفرقة إلى نشاطها الفني مطلع العام الحالي، مطلقة ألبوم «أريرانغ» الذي حقق إنجازاً تاريخياً بتصدره قائمة «بيلبورد 200» لمدة أسبوعين متتاليين، ليصبح أول عمل لفنان أو فرقة كيبوب يحقق هذا الإنجاز.

وتضم الفرقة الأعضاء جونغ كوك، وجيمين، وفي، وسوغا، وآر إم، وجين، وجيهوب، الذين نجحوا في تحويل عودتهم من مجرد استئناف للنشاط الفني إلى عودة بطعم التتويج العالمي.