صدر عن الديوان الملكي اليوم (الخميس) البيان التالي:



تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة رئيس الجمهورية اليمنية السابق عبدربه منصور هادي -رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته-.



وأعرب الملك وولي العهد عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق.



وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وقوف المملكة العربية السعودية وشعبها مع الجمهورية اليمنية وشعبها ويشاطرونهم مشاعر الأسى والألم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم عائلة الفقيد والشعب اليمني الشقيق الصبر والسلوان، وأن يديم على الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار. إنا لله وإنا إليه راجعون.