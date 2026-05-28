أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيَّرة على دولة الكويت الشقيقة.



وقالت الوزارة في بيان: «المملكة تشدد على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها».



وعبرت المملكة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها الشقيق.



وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أبلغت صباح أمس (الخميس) أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.



وأفادت الرئاسة -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)- بأن أصوات الانفجارات التي سُمعت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.