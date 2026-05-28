أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم (الخميس) عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية.



وقالت الوزارة إن هذا التصعيد «يأتي في وقت تُبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات، ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي»، مطالبة إيران بـ«الوقف الفوري ودون قيد أو شرط عن هذه الاعتداءات الآثمة، وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت، وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026».



وشددت الخارجية الكويتية على أن دولة الكويت «تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي».



وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة «معادية»، فيما أوضحت رئاسة الأركان الكويتية أن دوي الانفجارات الذي سُمع في بعض المناطق ناتج عن عمليات اعتراض ناجحة للأهداف الجوية.