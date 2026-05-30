مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم 2026 بأقل من أسبوعين، أعلنت شركات الطيران المكسيكية، الجمعة، إجراءات مشددة على المسافرين القادمين من عدد من الدول الإفريقية المتأثرة بتفشي فايروس إيبولا، في خطوة احترازية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا.

وقالت شركة «أيرومكسيكو»، أكبر ناقل جوي في المكسيك، إن أي مسافر زار أوغندا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جنوب السودان خلال الثلاثة أسابيع الماضية لن يُسمح له بدخول البلاد جوا. وقررت شركتا «فيفا أيروبوس» و«فولاريس» منخفضتا التكلفة تطبيق نفس الإجراءات على رحلاتهما الدولية، على أن تستمر القيود لمدة 60 يومًا، تغطي كامل منافسات البطولة المشتركة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وفي تصريح رسمي، أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بدء السلطات الصحية في تطبيق «بروتوكولات للمراقبة الوبائية» للحد من أي مخاطر صحية محتملة خلال الحدث الرياضي العالمي.

ويأتي هذا في ظل استعداد المنتخب الكونغولي، المتأهل إلى نهائيات كأس العالم، لدخول البطولة، حيث سيخضع لعزل صحي لمدة 21 يومًا داخل «فقاعة» خاصة إذا أراد السفر إلى الولايات المتحدة، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الكونغولي معسكره التدريبي في هيوستن بولاية تكساس، قبل مواجهاته المرتقبة ضد البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان في يونيو الجاري.

في الوقت نفسه، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا صحيًا دوليًا بعد الإعلان عن تفشي فايروس إيبولا للمرة السابعة عشرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتشير آخر الإحصاءات إلى تسجيل أكثر من ألف حالة مشتبه بها، بينها 246 وفاة، بينما تم الإعلان عن أول حالة شفاء مؤكدة منذ بداية موجة التفشي الحالية.

ويظل تفشي الفايروس مصدر قلق دولي، خصوصًا مع اقتراب حدث عالمي يجمع عشرات آلاف المشجعين من جميع أنحاء العالم، ما دفع السلطات لاتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة الجمهور واللاعبين على حد سواء.