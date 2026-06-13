يبدأ المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بخوض اختبار صعب أمام نظيره البرازيلي فجر الأحد، على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي بنيويورك.



ويدخل المنتخب المغربي أولى مبارياته في البطولة باحثا عن تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم FIFA قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي.



ويأمل المنتخب المغربي بقيادة المدرب محمد وهبي في تحقيق بداية إيجابية أمام منتخب برازيلي عريق يسعى لاستعادة أمجاده العالمية وإحراز لقبه السادس بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة للطرفين، فالمغرب يتطلع لتأكيد مكانته بين كبار المنتخبات العالمية، بينما يطمح المنتخب البرازيلي إلى انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على اللقب.