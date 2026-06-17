رسمياً.. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.



وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي أن الاتفاق مع سيلفا يقضي بانضمامه إلى صفوف ريال مدريد لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2028، ليصبح أحد أبرز صفقات الفريق في الميركاتو الحالي.



عقد سيلفا انتهى مع مانشستر سيتي الانجليزي، بنهاية الموسم الماضي ما جعله لاعباً حراً قبل أن يدخل دائرة اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى إلى أن حسم ريال مدريد الصفقة لصالحه.



وتعد صفقة برناردو سيلفا هي الثانية لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع الظهير الأيسر مارك كوكوريلا قادماً من تشيلسي.



وكانت تقارير إعلامية قد ربطت ريال مدريد بعدد من الصفقات الأخرى، من بينها إبراهيما كوناتي، ودينزل دومفريس، إلا أنه لم يتم الإعلان الرسمي عن انضمامهما حتى الآن.



وشارك برناردو في 53 مباراة مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.