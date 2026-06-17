تحولت زغاريد الفرح بغتة إلى صرخات صدمة وعويل، بعدما غيّب الموت ستة أفراد من عائلة واحدة إثر سقوط سيارتهم في مجرى ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، في حادث مأساوي وقع أثناء توجههم لحضور حفل زفاف، ليتشح أهالي المنطقة بالسواد حزناً على الفاجعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً عاجلاً يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل المجرى المائي بنطاق مركز البدرشين، لتنتقل على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري رفقة أسطول من سيارات الإسعاف في سباق مع الزمن لإنقاذ مستقليها.

وكشفت المعاينة الأولية عن تفاصيل اللحظات الأخيرة المرعبة؛ إذ كانت السيارة تُقل سبعة أشخاص من أسرة واحدة، وأثناء سيرهم اختلت عجلة القيادة بشكل مفاجئ في يد السائق، ما أدى إلى انحرافها الحاد وسقوطها في عمق المياه.

وفيما نجحت جهود الإنقاذ في انتشال شخص واحد ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة بين الحياة والموت، لقي الستة الآخرون حتفهم غرقاً.

وعقب انتشال الجثامين ورفع حطام السيارة لإعادة الحركة المرورية، تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الضحايا بعد انتهاء الإجراءات القانونية، ليواري الثرى جثامين العائلة، في جنازة مهيبة ومفجعة شيعها الآلاف من الأهالي في وداع أخير لم يدر بخلد أحد أنه سيكون بديلاً عن ليلة الزفاف.