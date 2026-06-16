بعد أكثر من 4 سنوات على عرض الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» بطولة الفنانان أحمد مكي ودنيا سمير غانم، كشف المخرج المنفذ محمد خيري كواليس اختيار الفنانة رحمة أحمد بعد اعتذار النجمة دنيا عن الجزء السادس.

أصعب اللحظات

وقال خيري: «توقف مسلسل الكبير بعد الموسم الخامس، وكانت من أصعب اللحظات هي العودة من جديد، بداية من مذاكرة الموسم الجديد بعد توقف أكثر من موسم، والمفاجأة كانت لما عرفنا إن دنيا سمير غانم مش موجودة، والمفروض نختار شخصية بديلة لها وشخصية «العترة» ابن الكبير، وأنا كنت المسؤول عن تكملة أسرة الكبير في المسلسل».

بونبوناية المسرحية

وأضاف: «عملنا مقابلات كتير جداً لممثلين في المجال ومعروفين علشان يعملوا شخصية «هداية» زوجة الكبير، والمخرج قرر إحضار شخصية جديدة، وأنا في فترة التوقف كنت بتفرج على المسرح، ومشاريع التخرج في الطليعة والسلام، تشجيعاً لزملائنا، وبالصدفة كنا بنتفرج على العروض المسرحية، قلت للمخرج في مسرحية اسمها «ديجافو» على مسرح الهناجر، وكان لينا صحابنا في العرض دا، قلنا نروح نتفرج، لقيت مكي بيقول أنا هاجي معاكم، وضبطنا ميعاد للعرض وروحنا اتفرجنا وشوفنا رحمة أحمد على المسرح وكانت بونبوناية المسرحية، ولما خرجنا من العرض لقيت أحمد الجندي بيكلّمني يقولي خليها تجيلنا بكرة الظهر وقد كان».