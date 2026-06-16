توفي الفنان والمخرج السوري أسامة السيد يوسف، صباح اليوم (الثلاثاء)، بعد مسيرة فنية حافلة تنوعت بين خشبة المسرح والأعمال الدرامية.

نعي النقابة

ونعت نقابة الفنانين السوريين، فرع دمشق، الفنان الراحل أسامة السيد يوسف، عبر منشور على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، وجاء مضمونه: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أسامة السيد يوسف، وسنوافيكم لاحقًا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

بيان نقابة الفنانين السوريين.

حزن الوسط الفني



وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الحزن بعد انتشار خبر وفاة أسامة السيد يوسف، إذ حرص عدد كبير من محبيه وزملائه في الوسط الفني على نعيه بكلمات مؤثرة، مستعيدين مسيرته الفنية إلى جانب الإشادة بأخلاقه الطيبة، ووصف كثيرون رحيله بأنه صدمة مؤلمة وخسارة للساحة الفنية، معبرين عن حزنهم العميق وداعين له بالرحمة والمغفرة.

مشوار فني مميز



يعد الفنان والمخرج السوري الراحل أسامة السيد يوسف واحدًا من أبرز القامات المسرحية والدرامية في سورية، وقاده شغفه بالفن للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، ليتخرج منه في 1982 مسجلًا بداية مسيرة مهنية امتدت لعقود، إلى جانب تميزه في الأداء التمثيلي.

وتولى الراحل العديد من المناصب الإدارية الرفيعة في المشهد الثقافي السوري، وأدار «مسرح حلب القومي» لفترة طويلة امتدت من 2003 حتى 2016. كما تم اختياره لرئاسة وإدارة العديد من المهرجانات الفنية الدولية والوطنية البارزة، وقدم الراحل أعمالاً درامية متنوعة سواء كانت سورية أو عربية، تركت بصمة لدى الجمهور، ومن أبرزها مسلسلات «حضارة العرب» في 2010، و«طالع الفضة» عام 2011، و«رفة عين» في 2012، وصولًا إلى المسلسل الدرامي الشهير «الندم» عام 2016. وضع الفنان الراحل بصمته في أعمال شهيرة أرّخت للمجتمع السوري مثل مسلسل «خان الحرير» ومسلسل «سيرة آل الجلالي». كما شارك في أعمال البيئة الشامية والتاريخية منها «صلاح الدين الأيوبي»، «أهل الراية» (الجزء الثاني)، «طالع الفضة»، و«بروكار». وشارك في عدد من الأعمال الكوميدية والمنوعة، ومنها: «مرت عمو ما حدا غريب» و«طرة ولا نقش». وواصل عطاءه الفني حتى سنواته الأخيرة عبر المشاركة في مسلسلات مثل «تاج» (2024)، إضافة إلى أعمال عُرضت ضمن دراما 2025 و2026 مثل «مطبخ المدينة» و«نسمات أيلول» و«الخروج إلى البئر» الذي يتناول معاناة نزلاء سجن صيدنايا السوري السيئ السمعة.