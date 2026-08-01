اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، روسيا بقصف كييف بصواريخ باليستية، مؤكداً نقص الصواريخ الاعتراضية الأوكرانية اللازمة لمنظومات الباتريوت الأمريكية للدفاع الجوي.



وقال زيلينسكي: «روسيا أطلقت على أوكرانيا 35 صاروخاً، منها 27 صاروخاً باليستياً، إضافة إلى 185 طائرة مسيّرة، ولم يُعترض سوى صاروخ باليستي واحد»، موضحاً أن بلاده لا توجد لديها صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت.



وأضاف: «كل حزمة من الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية تنقذ أرواح شعبنا، وكل ليلة من دونها تؤدي إلى مزيد من الضحايا».



وأشار زيلينسكي إلى أن حرائق اندلعت في أنحاء كييف، وأن 18 مبنى سكنياً ومدرسة والسفارة الليتوانية ومنشآت للبنية التحتية تعرضت لأضرار.



فيما قالت وزارة الخارجية الليتوانية إن نوافذ سفارتها تحطمت، وتضررت ألواح تجميع الطاقة الشمسية، وتناثر الحطام في فناء السفارة.



وذكر مكتب المدعي العام أنه تم تسجيل أضرار في سبع مناطق في كييف، التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة في هجمات اليوم.



من جهته، وجه وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها نداءً جديداً للحصول على إمدادات عاجلة من الدفاعات الجوية، قائلاً: «المعركة الجوية هي التي ستحدد مسار هذه الحرب، وكلما كان الدرع الجوي فوق أوكرانيا أقوى اقترب السلام أكثر».



في المقابل، قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية الحكومية للطاقة النووية أليكسي ليخاتشوف إن طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين أصابتا وأغرقتا سفينة مدنية تابعة للشركة كانت تبحر في البحر الأسود خلال الليل، موضحاً أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 شخصاً نجوا من الهجوم على السفينة، التي كانت تنقل بضائع من بينها أغذية مجمدة ومواد بناء.



وصعّدت روسيا من هجماتها على العاصمة الأوكرانية ومدن أوكرانية أخرى، في حين تعاني أوكرانيا نقصاً مزمناً في أنظمة الدفاع الجوي القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية، التي تتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت عدة مرات.