وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلَم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفِّذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، إذ باشرت الفرق الميدانية التابعة له منذ وصول القافلة، الإجراءات اللوجستية لتجهيز المساعدات وتوزيعها على آلاف الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف مناطق القطاع، وفق الخطة التي يعمل عليها، التي تضمن سرعة الوصول إلى المستفيدين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة، بما ينسجم مع الأهداف الإنسانية.

يأتي ذلك امتداداً لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن، مجسِّدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.