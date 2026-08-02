توقّع المركز الوطني للأرصاد، تفاوت معدلات هطول الأمطار ودرجات الحرارة على مناطق السعودية خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2026، مبيناً أن فرص الأمطار تتجه إلى الارتفاع التدريجي، لتسجل مستويات أعلى من المعدل على أغلب المناطق خلال أكتوبر القادم.

وأوضح المركز، في توقعاته المناخية، أن هطول الأمطار خلال أغسطس سيكون أقل من المعدل على منطقتي جازان والباحة، وأجزاء من مناطق نجران وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والرياض والشرقية، فيما يتوقع أن يكون حول المعدل على بقية مناطق السعودية.

وأشار إلى أن سبتمبر سيشهد هطول أمطار أعلى من المعدل على مناطق تبوك والمدينة المنورة والباحة، وأجزاء من مناطق عسير ومكة المكرمة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، في حين تكون الأمطار حول معدلها الطبيعي على بقية المناطق.

وبحسب التوقعات، يُنتظر أن ترتفع معدلات الأمطار خلال أكتوبر لتكون أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة، وحول المعدل على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.

وفي ما يتعلق بدرجات الحرارة، توقّع المركز ارتفاعها خلال أغسطس عن المعدل الطبيعي بشكل متفاوت، يصل إلى نحو 2.5 درجة مئوية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير ومكة المكرمة.

كما يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال سبتمبر ارتفاعاً يصل إلى درجتين مئويتين على مناطق جازان والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق عسير ومكة المكرمة والباحة والرياض والشرقية.

وأضاف المركز، أن درجات الحرارة خلال أكتوبر قد ترتفع عن معدلاتها الطبيعية بنحو 2.5 درجة مئوية على أجزاء من مناطق نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والشرقية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، أهمية متابعة التحديثات الدورية الصادرة عن المركز، وما تتضمنه من مؤشرات حول تطورات الحالة المناخية ومعدلات الأمطار ودرجات الحرارة في مختلف مناطق السعودية.