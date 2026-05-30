كشفت وزارة الداخلية المصرية لغز تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وبيع جنيهات وسبائك ذهبية مقلدة، مستخدمًا أساليب متطورة في الاحتيال لإيهام المواطنين بشراء ذهب أصلي.

وفي تفاصيل الواقعة، ضبط قطاع الأمن العام عصابة مكونة من 6 أشخاص اعتمدت على خبراتها في تشكيل المعادن، حيث قامت بصهر النحاس وصبّه في قوالب خاصة، ثم معالجته بمواد كيميائية ليحاكي بريق الذهب الحقيقي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أعاد المتهمون تغليف الجنيهات والسبائك بعد استبدال محتواها بقطع مزيفة، مرفقة بفواتير وأختام مزورة منسوبة لمحلات صاغة شهيرة، لإيهام الضحايا بمشروعية المصدر.

وجاءت عملية الضبط بعد متابعة دقيقة لنشاط العصابة التي كانت تتخذ من ورشة بمنطقة «أول السلام» بالقاهرة مقرًا لتصنيع الذهب المزيف، وتمت المداهمة في نطاق محافظة الغربية. وأسفرت الحملة عن ضبط 63 جنيهاً ذهبياً مقلداً، و5 سبائك، إلى جانب أدوات التصنيع، والأغلفة الفارغة، والفواتير المزورة.

واعترف المتهمون بارتكاب 6 وقائع نصب متشابهة، فيما اتخذت الجهات القانونية الإجراءات اللازمة ضدهم.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث جددت الوزارة تحذيراتها للمواطنين بضرورة شراء المشغولات والسبائك الذهبية من المحلات والمنافذ التجارية الموثوقة والمعتمدة فقط، لتجنب الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال المتقنة.