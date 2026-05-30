ودع اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الدور الثالث من منافسات بطولة فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للتنس، والمقامة على ملاعب رولان غاروس، بعد خسارته أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.



وقلب البرازيلي فونسيكا المصنف الـ30 عالميا، تأخره بمجموعتين دون رد أمام الصربي ديوكوفيتش، وحقق الفوز في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و53 دقيقة، وبواقع نتائج (4 - 6، و4 - 6، و6 - 3، و7 - 5، و7 - 5).



وجاء هذا الخروج المبكر لديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سابقا والرابع حاليا، ليؤجل مجددا سعيه، وهو في سن 39 عاما، لتحقيق لقبه الـ 25 القياسي في بطولات الـ «جراند سلام»، وهو إنجاز لا يزال يطارده منذ ثلاث سنوات.



ويفتح خروج ديوكوفيتش، آخر لاعب في المنافسة سبق له التتويج ببطولة كبرى، باب المنافسة على مصراعيه، خصوصا بعد انسحاب الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب مرتين، وخروج الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالميا والمرشح الأبرز للقب من الدور الثاني.



وسيواجه فونسيكا في الدور القادم الفائز في مواجهة النرويجي كاسبر رود والأمريكي تومي بول.