أعلن مدرب منتخب مصر حسام حسن القائمة النهائية استعداداً لخوض بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

واستبعد حسام حسن لاعب نادي إنبي أقطاي عبدالله الذي تواجد في القائمة المبدئية، ليتقلص العدد إلى 26 لاعباً قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

قائمة مصر النهائية للمونديال

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالمنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد «دونغا» - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» - محمود حسن «تريزيغيه» - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش - حمزة عبدالكريم.

مجموعة مصر

ويوجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.