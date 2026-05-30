أعلنت السلطات الفرنسية (الأربعاء) نشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين باريس سان جرمان وأرسنال الإنجليزي غدا (السبت) في بودابست. يأتي ذلك بعد تسجيل أعمال عنف في العاصمة الفرنسية، خصوصا بعد فوز سان جرمان على إنتر ميلان الإيطالي (5-0) العام الماضي في المباراة النهائية.



وتجدر الإشارة إلى أنه بعد فوز سان جرمان على إنتر ميلان الإيطالي (5-0) العام الماضي، في المباراة النهائية لأهم مسابقة أوروبية للأندية، تم تسجيل أعمال عنف، ولا سيما في الشانزيليزيه ومحيط ملعب بارك دي برانس، حيث نُقلت المباراة على شاشات عملاقة.



وقال «نونيز» لموقع بروت الإخباري إن من أصل 22 ألف عنصر سيؤمّنون مباراة غدا (السبت)، سيكون 8 آلاف منهم في العاصمة الفرنسية.



وشهد العام الماضي أيضا عملية أمنية واسعة، حيث جرى نشر 5400 شرطي في منطقة باريس الكبرى. وتم تسجيل 563 حالة توقيف في فرنسا تلك الليلة، بينها 491 في باريس، كما أُوقف 79 شخصا إضافيا في المساء التالي.