أعلنت وزارة الطاقة أنه بتوفيق الله ثم بتوجيه ومساندة القيادة وبالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، نجحت منظومة الطاقة في تنفيذ خططها التشغيلية خلال موسم حج عام 1447هـ، بما أسهم في توفير خدمات الكهرباء والمنتجات البترولية لضيوف الرحمن بكفاءة وموثوقية عالية.

وبيّنت الوزارة أن منظومة الطاقة شهدت، خلال موسم حجّ هذا العام، أرقامًا قياسيةً تاريخية للأحمال الكهربائية، في المشاعر المُقدّسة، حيث سجّلت الشركة السعودية للطاقة أحمالًا كهربائية بلغت 464 ميجاواط، في مشعر عرفات، بزيادة مقدارها 8% عن موسم حج العام الماضي، فيما سجل مشعر مِنى أحمالًا كهربائية بلغت 375 ميجاواط، بزيادة مقدارها 5% عن موسم حج العام الماضي.

وقد تمكنت المنظومة الكهربائية من تجاوز موسم هذا العام دون تسجيل أي انقطاعٍ في الخدمات الكهربائية، أو تجاوزٍ للسعات الآمنة المحددة للشبكة العامة، طوال موسم الحج، وذلك ثمرة للتخطيط المبكر للموسم، والتكامل بين جهات منظومة الطاقة والجهات الحكومية والخدمية في المشاعر المقدسة، وتنفيذ المشروعات التطويرية الرامية إلى بناء منظومة كهربائية ذكية ومتقدمة في المشاعر، حيث مكّنت، هذه المنظومة، المختصين من مراقبة الشبكة الكهربائية بشكلٍ لحظي، وتحليل المؤشرات التشغيلية استباقيًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إضافة إلى ذلك، شهدت الشبكة الكهربائية، في المشاعر المقدسة، توسعات مستمرة بتنفيذ محطة تحويل الطاقة الكهربائية (منى 7) وربطها بالشبكة العامة، بسعة بلغت 121 ميجاواط، استكمالًا لتنفيذ (5) محطات خلال موسم الحج الماضي، كما بلغ إجمالي أطوال شبكة الألياف الضوئية 940 كلم، مرتبطة بأكثر من 3070 معدة ذكية في المشاعر المقدسة، الأمر الذي عزز كفاءة الاتصال، وموثوقية الأنظمة التشغيلية.

كما اشتملت الشبكة الكهربائية، في المشاعر المقدسة، على أكثر من 10 آلاف عداد ذكي، تتم متابعتها، على مدار الساعة، عبر مركز متخصص للمراقبة، مزوّد بتقنيات متقدمة، وقد أسهم هذا في متابعة الأحمال الكهربائية ووصلها بالمنظومة الكهربائية، وساعد على تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، ودعم اتخاذ القرار التشغيلي، ورفع كفاءة الأحمال، وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية.

وكانت الشركة السعودية للطاقة، والقطاعات المعنية بالكهرباء، قد أجرت، بإشراف مباشر من وزارة الطاقة، ومتابعة من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، اختبارين شاملين للشبكة الكهربائية العامة في المشاعر المقدسة؛ لمحاكاة الأحمال المتوقعة خلال موسم حج هذا العام؛ بهدف التحقق من جاهزية الشبكة الكهربائية العامة، والتأكد من الاستعداد الأمثل لتقديم الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن بموثوقية وكفاءة عالية.

ومن جانبٍ آخر، تابعت وزارة الطاقة، بشكلٍ مستمر، توفُّر المنتجات البترولية في جميع محطات الوقود، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال إجراء أكثر من 12 ألف عملية مسح ميداني ومكتبي، لأكثر من 400 محطة وقود، مع توفير مختبرات متنقلة لفحص وضمان جودة المنتجات البترولية خلال موسم الحج.

وبالنسبة لاستهلاك المنتجات البترولية، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي البنزين بنوعيه؛ 95 و91، والديزل، خلال المدة من 1 ذي القعدة حتى 10 ذي الحجة، فقد بلغ استهلاك الديزل 34.5 ألف برميل يوميًا، أي ما إجماليه 5.5 مليون برميل، بزيادة نسبتها 3.8% عن المدة نفسها من العام الماضي، كما بلغ استهلاك منتجي البنزين؛ 95 و91، نحو 39.8 ألف برميل يوميًا، أي ما إجماليه 6.4 مليون برميل، بزيادة نسبتها 4.9% عن المدة المماثلة من العام الماضي.

كما عملت الفرق الرقابية، في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، طيلة فترة موسم الحج، على متابعة سير العمليات التشغيلية، والتأكد من توفّر إمدادات الوقود للمطارات، والمحافظة على مستويات مخزون أعلى من 80%، وقد بلغ معدل الاستهلاك اليومي لوقود الطائرات، في المطارين 54.9 ألف برميل يوميًا، أي ما إجماليه 2.2 مليون برميل منذ بداية شهر ذي القعدة حتى العاشر من شهر ذي الحجة، بزيادة نسبتها 1% عن المدة نفسها من العام الماضي.

وكذلك، أشرفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، التي ترأسها وزارة الطاقة، وتضم في عضويتها 10 جهات حكومية، على 7 حملات رقابية جماعية شاملة وحملات موجهة استعدادًا لموسم الحج، بمشاركة 12 جهة حكومية، شملت 1735 محطة وقود في أنحاء المملكة، مع التركيز على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة والمنافذ الحدودية، وقد نفّذ هذه الحملات أكثر من 1000 مراقبة ومراقب؛ للتأكد من توافر وجودة المواد البترولية، ورفع مستوى الخدمات والمرافق، بما فيها المساجد، وتعزيز جاهزية قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة خلال موسم الحج. ويأتي ذلك في إطار مسؤوليات اللجنة في الإشراف على القطاع، والارتقاء بمستوى خدماته، وتعزيز امتثال منشآته للمعايير والاشتراطات المعتمدة، وضمان أمن إمدادات المنتجات البترولية.

وبيّنت وزارة الطاقة أن هذه الجهود تؤكّد حرص منظومة الطاقة في المملكة على توفير الطاقة الكهربائية والبترولية، وخدماتها، بشكلٍ مستقرٍ وآمنٍ، في منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والطرق المؤدية لها، والمنافذ الحدودية، خلال موسم الحج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة، بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وبذل كل جهدٍ يُعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.