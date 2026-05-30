أعلن نادي برشلونة تعاقده مع الجناح الأيسر الإنجليزي أنتوني غوردون قادماً من صفوف نيوكاسل يونايتد، في إطار خطته لتعزيز صفوف الفريق.

مدة العقد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «توصل نادي برشلونة ونيوكاسل إلى اتفاق يقضي بانضمام أنتوني غوردون إلى برشلونة كلاعب جديد لمدة خمسة مواسم قادمة».

قيمة الصفقة

ولم يكشف نادي برشلونة عن قيمة الصفقة، لكن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أكدت أن النادي الكتالوني سيدفع 70 مليون جنيه إسترليني لنيوكاسل، بعد أن اجتاز اللاعب الكشف الطبي.

أرقام أنتوني غوردون

وخاض أنتوني غوردون 46 مباراة بقميص نيوكاسل في مختلف المسابقات خلال موسم 2025-2026، سجل خلالها 17 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة.