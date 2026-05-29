قدم نادي برشلونة الإسباني عرضاً إلى أتلتيكو مدريد للتعاقد مع مهاجمه جوليان ألفاريز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تفاصيل عرض برشلونة

وكتب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «أرسل برشلونة أول عرض رسمي لأتلتيكو مدريد لضم جوليان ألفاريز مقابل 100 مليون يورو، دون إضافات أو إدخال لاعبين آخرين في الصفقة».

وأضاف: «طلب ألفاريز الرحيل بالفعل، لكن أتلتيكو مدريد غير راضٍ عمّا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا ينوي قبول عرض برشلونة».

وتابع الصحفي الموثوق: «يستعد برشلونة للعودة إلى طاولة المفاوضات قريباً، وقد أوضح وكلاء جوليان لأتلتيكو رغبته في الرحيل».

سبب غضب أتلتيكو

وكانت إدارة «الروخي بلانكوس» قد أبدت استياءها من أنباء تفاوض برشلونة مع ألفاريز، مؤكدة أن المهاجم يمثل أحد أهم ركائز المشروع الرياضي للفريق خلال السنوات القادمة، وأن فكرة التخلي عنه غير مطروحة.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويمتد عقد النجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو 2030، فيما تقدر قيمته السوقية بـ90 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

أرقام ألفاريز

وشارك ألفاريز في 49 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات خلال موسم 2025-2026، سجل خلالها 20 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.