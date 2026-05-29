تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدا (السبت) صوب ملعب «بوشكاش أرينا»، في العاصمة المجرية بودابست، حيث يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 والذي يجمع باريس سان جرمان «حامل اللقب» بنظيره أرسنال الإنجليري، إذ تجمع هذا المواجهة بين بطلين محليين من أجل التربع على عرش القارة، وستشهد المواجهة لقاء آخر داخل اللقاء يجمع بين المدربين الإسبانيين لويس إنريكي «باريس سان جرمان»، وميكال أرتيتا «أرسنال» مع اختلاف أسلوبيهما، حيث سار «أرتيتا» في نهج النجاعة عوض الأداء، لينهي هذا الموسم بطلا للدوري بعد ست سنوات على رأس الدكة الفنية للمدفعجية وخمسة مواسم عجاف، أما «إنريكي»، فقد واصل التعويل على روح الفريق، ولا أحد يضمن مكانه معه في حال لم يقم بالضغط التكتيكي.