تحوّل صالون حلاقة في منطقة «سلطان بيلي» بالجانب الآسيوي من إسطنبول، إلى مسرح لواحد من أغرب مواقف عيد الأضحى وأكثرها رعباً، بعدما اقتحمه فجأة ثور هائج يزن نحو طن، محاصراً 14 شخصاً بالداخل.

مقطع الفيديو المتداول وثّق لحظة الصدمة؛ إذ تبددت أجواء الاستعداد للعيد وتحولت إلى تفريغ جماعي للذعر بين حلاقين وزبائن فروا في كل اتجاه، ارتمى بعضهم فوق الطاولات، بينما تجمد آخر على كرسيه بانتظار مصيره. ورغم الفوضى العارمة وتدمير أثاث المحل، غادر «النجم المفاجئ» المكان دون وقوع إصابات بشرية.

منصات التواصل الاجتماعي اشتعلت بالتعليقات الساخرة من الرجال الذين «هزمهم» الثور رغم كثرتهم، قبل أن تتمكن الشرطة والأهالي من السيطرة عليه لاحقاً. وتأتي هذه الواقعة وسط إحصاء رسمي صادم كشف وصول أكثر من 13 ألف مصاب إلى المستشفيات التركية في اليوم الأول من العيد جراء حوادث الأضاحي.