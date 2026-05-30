أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمًا يقضي بإزالة اسم الرئيس دونالد ترمب من مبنى مركز جون كينيدي للفنون في واشنطن، في قرار أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والثقافية، وفق ما أوردته شبكة «فوكس نيوز».

وأكد القاضي الفيدرالي كريستوفر كوبر أن إدارة المركز لا تملك أي صلاحية قانونية لتغيير اسم المنشأة أو إلحاق اسم ترمب بها من دون موافقة الكونغرس، موجّهًا بإزالة جميع اللافتات والمواد الرسمية التي تحمل التسمية الجديدة خلال مهلة لا تتجاوز 14 يومًا.

وجاء الحكم على خلفية دعوى رفعتها النائبة الديمقراطية جويس بيتي، التي طعنت في قرار مجلس إدارة المركز إضافة اسم ترمب إلى واجهة المبنى، معتبرة أن الخطوة تتعارض مع القانون الفيدرالي الذي أنشأ المركز تخليدًا لذكرى الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.

ولم يتوقف القرار القضائي عند مسألة التسمية، إذ علّق القاضي أيضًا خطة كانت تقضي بإغلاق المركز لمدة عامين لتنفيذ أعمال تجديد واسعة، وهي الخطة التي أقرتها الإدارة الجديدة للمركز في وقت سابق.

وكان مجلس الإدارة قد أعلن تعديل اسم المنشأة إلى «مركز ترمب-كينيدي»، وهو القرار الذي قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنه اتُّخذ بالإجماع.

ودافعت ليفيت عن الخطوة عبر منصة «إكس»، مؤكدة أن التسمية الجديدة تأتي تقديرًا لما وصفته بـ«الدور الكبير» الذي لعبه ترمب في إنقاذ المبنى، سواء من خلال مشاريع إعادة التأهيل أو عبر تحسين أوضاعه المالية واستعادة مكانته وسمعته.