يترقب الشارع الرياضي السعودي بشغف كبير ما ستسفر عنه نتيجة المباراة الودية التي يخوضها المنتخب السعودي أمام الإكوادور بقيادة المدرب «دونيس» في الثالثة فجراً على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي، حيث يدرك الجميع صعوبة وحساسية المرحلة الحالية والمتمثلة في استعدادات «الأخضر» لخوض غمار منافسات كأس العالم 2026، إذ ستكون المواجهة المعيار الحقيقي والأخير لاكتساب الثقة الكاملة.



وميدانيا اختتم المنتخب السعودي تحضيراته استعدادًا لمواجهة «الإكوادور»، إذ أجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، تحت إشراف المدير الفني «دونيس»، طبقّوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مران التمرير، بعدها طبقوا مرانًا تكتيكيًا، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلث مساحة الملعب.