شيعت أسرة الفنان المصري أحمد حلمي جثمان والدته من أحد المساجد الكبرى بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وسط أجواء حزينة وحضور عدد من أفراد الأسرة والمقربين.

أحمد حلمي يؤم المصلين

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد حلمي وهو يؤم المصلين خلال صلاة الجنازة، متأثرًا بشكل كبير أثناء توديع والدته، ما أثار تعاطف الجمهور معه.

انهيار شقيقته ودعم منى زكي

وحرصت كل من الفنانة المصرية منى زكي وابنتهما ليلى على مساندته خلال مراسم التشييع والدفن، إضافة إلى حضور عدد من أفراد أسرة الراحلة وعدد من أصدقائهما.

ودخلت شقيقة الفنان أحمد حلمي في حالة من الانهيار والبكاء أثناء مراسم دفن والدتها، إذ بدت علامات الحزن واضحة على ملامحها، فيما اختلط صوت حلمي بالدموع خلال توديعه لها إلى مثواها الأخير.

لا يوجد عزاء آخر

كما أعلن أحمد حلمي الاكتفاء بتلقي العزاء في المقابر، وعدم إقامة عزاء آخر، طالبًا الدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على حساباته الرسمية المختلفة.

الوداع الأخير

يشار إلى أن أحمد حلمي توجه في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى دار الطب بمدينة بنها لإلقاء النظرة الأخيرة على والدته، التي رحلت بعد تدهور حالتها الصحية خلال الفترة الماضية نتيجة مضاعفات مرتبطة بتقدم السن.