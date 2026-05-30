أعلنت روسيا، اليوم (السبت)، أن تحركات النرويج الأخيرة في مجال التعاون الدفاعي والنووي مع فرنسا «تهدد الأمن القومي الروسي»، متوعدة بالرد على هذه الخطوات بما وصفته بأنه «رد مناسب».



وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية في أوسلو إن موسكو تتابع ما وصفته بتطورات التعاون بين النرويج وفرنسا في إطار مبادرة الردع النووي، مؤكدة أن «تحركات النرويج بالتعاون النووي مع فرنسا لن تمر دون رد»، في إشارة إلى انضمام أوسلو إلى ما يُعرف بالردع النووي الفرنسي.



وتأتي هذه التصريحات الروسية في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء الماضي، أن النرويج وافقت على الانضمام إلى خطط باريس لتوسيع مظلتها النووية لتشمل حلفاء أوروبيين، وذلك عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره في باريس.



وأوضح ماكرون أن النرويج باتت جزءاً من ما تسميه فرنسا «الردع النووي المتقدم»، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في إطار حلف شمال الأطلسي، وحماية الأراضي الأوروبية من «التهديدات الخارجية».



وأضاف الرئيس الفرنسي أن النرويج تمثل شريكاً جغرافياً وإستراتيجياً مهماً، وأن التعاون الدفاعي معها يضيف «قيمة كبيرة» للمبادرة الفرنسية، في وقت تعمل فيه باريس على تعزيز دورها الأمني داخل أوروبا.



كما أعلن ماكرون اتفاقا دفاعيا جديدا بين البلدين يتضمن بنداً للمساعدة المتبادلة في حال التعرض لأي هجوم، في خطوة تعكس توجهات أوروبية متزايدة لتعزيز الاستقلال الدفاعي.



وأشار ماكرون إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل تزايد القناعة الأوروبية بضرورة تحمل مسؤوليات أكبر في مجال الأمن والدفاع، خصوصا مع حالة عدم اليقين بشأن الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه القارة الأوروبية.