أقدمت الولايات المتحدة على ترحيل دفعة جديدة من مهاجري غرب أفريقيا إلى غانا، في خطوة شملت أشخاصاً كانت أوضاعهم القانونية تمنح بعضهم حماية من الإبعاد، وفق ما أفادت به محامية معنية بالقضية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المرحّلين وصلوا إلى الأراضي الغانية الخميس الماضي، دون إعلان عددهم الدقيق، فيما أكدت المحامية أن من بينهم غينياً كان يخضع لبرنامج "منع الإبعاد"، وهي آلية قانونية تتيح لبعض المهاجرين البقاء والعمل داخل الولايات المتحدة رغم صدور أوامر ترحيل بحقهم، دون أن تصل إلى مستوى اللجوء الكامل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أكثر تشدداً في ملف الهجرة غير النظامية، عقب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حملة واسعة تستهدف تسريع عمليات الترحيل، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقات مع دول ثالثة لاستقبال مهاجرين لا تربطهم بها أي صلة مباشرة.

وتشير تقارير إلى أن غانا باتت تستقبل منذ العام الماضي مرحّلين من دول غرب أفريقيا بشكل مؤقت، على أن تتم إعادتهم لاحقاً إلى بلدانهم الأصلية، حتى في حالات تتعلق بأشخاص أصدرت المحاكم الأمريكية قرارات تعتبر عودتهم إلى أوطانهم محفوفة بالمخاطر.

كما سبق للسلطات الغانية أن أعادت بعض المرحّلين إلى توغو دون وثائق رسمية، في وقت لا تزال فيه تفاصيل الدفعة الأخيرة غير مكتملة، وسط استمرار الجدل القانوني والإنساني حول هذه السياسة.