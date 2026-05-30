أطاحت فرق رقابية تتبع أمانة جدة بموقع مخالف استُخدم كمسلخ عشوائي داخل أحد الأحواش، في نطاق بلدية أم السلم، كان يُمارس أنشطة غير نظامية تمس الصحة العامة وسلامة الغذاء.



وأظهرت أعمال الرصد والمتابعة أن القائم على الموقع كان يضلل المستهلكين عبر عرض مقاطع مرئية لأغنام ذات جودة مرتفعة وبأسعار أقل من المتعارف عليها في السوق، مع تقديم خدمات متكاملة تشمل البيع والذبح والتجهيز والتغليف والتوصيل إلى المنازل، قبل أن يتبين قيامه بممارسة أساليب احتيالية من خلال استبدال المعروض بمواشٍ هزيلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر، إضافة إلى ممارسة أعمال الذبح والتجهيز خارج المسالخ النظامية المعتمدة وفي بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الاشتراطات الصحية والبيطرية.



وعقب استكمال أعمال التقصي والمراقبة الميدانية، باشرت الفرق المختصة الموقع واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم ضبط الموقع المخالف ومصادرة محتوياته وإغلاقه، وتطبيق الأنظمة والتعليمات المقررة بحق المخالفين، واستكمال جميع الإجراءات ذات العلاقة.