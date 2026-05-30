في حادثة نادرة جمعت بين الطرافة والغرابة، تحوّلت شاحنة جديدة من طراز «إف-250» داخل معرض سيارات بولاية كنساس الأمريكية إلى «منزل مؤقت» لعائلة من الطيور، ما أجبر المعرض على تأجيل تسليمها لمالكها الجديد بسبب قوانين حماية الحياة البرية.

وبدأت القصة عندما فوجئ موظفو معرض «فورد لينكولن» في مدينة أولاته بعش لطائر الروبن وقد استقر فوق إحدى عجلات الشاحنة التي كانت جاهزة للتسليم، قبل أن يكتشفوا لاحقًا وجود بيض داخل العش.

وسرعان ما تحولت المركبة إلى حالة استثنائية، إذ علّقت إدارة المعرض مازحة عبر «فيسبوك»: «قد تكون هذه الشاحنة الوحيدة من طراز إف-250 في الولايات المتحدة التي تتمتع بحماية قانونية بموجب قانون الطيور المهاجرة».

ويحظر القانون الفيدرالي الأمريكي المعروف باسم «قانون معاهدة الطيور المهاجرة» إزالة أو نقل أي عش نشط تابع للطيور المشمولة بالحماية، ما وضع المعرض أمام خيار واحد فقط: الانتظار حتى انتهاء موسم التعشيش ومغادرة الطيور لمكانها من تلقاء نفسها.

ومع مرور الأيام، فقس البيض وخرجت فراخ صغيرة إلى الحياة، بينما واصلت الأم حراستها من أعلى إطار الشاحنة، في مشهد غير مألوف جذب اهتمام العاملين ورواد المعرض على حد سواء.

وقال مدير المعرض، سامي دودسون، إن الجميع يترقب اللحظة التي ستغادر فيها الطيور عشها، مضيفًا: «نكتفي بالانتظار. الصغار ينمون بسرعة مذهلة، وسيكون من الغريب ألا نراهم هنا بعد اليوم».

وأشار دودسون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستضيف فيها المعرض ضيوفًا غير متوقعين، إذ سبق للعاملين العثور على قطط مختبئة داخل سيارات متوقفة، وحتى أنثى أبوسوم برفقة صغارها، ما جعلهم أكثر حرصًا على تفقد المركبات قبل تحريكها أو تسليمها.