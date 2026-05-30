ألقت الشرطة البريطانية القبض على نجم مانشستر سيتي السابق وفينورد الحالي رحيم ستيرلينغ، بتهمة القيادة المتهورة تحت تأثير المخدرات.

تفاصيل الحادثة

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، ألقت الشرطة القبض على لاعب المنتخب الإنجليزي السابق رحيم ستيرلينغ للاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدرات، إذ يُزعم أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، والذي انضم إلى نادي فينورد الهولندي في فبراير، تسبب في حادثة بسيارته اللامبورغيني أثناء قيادته على الطريق السريع M3 يوم الخميس، وتم إيقافه من قبل الشرطة في التاسعة صباحاً.

بيان شرطة هامبشاير

وقالت شرطة هامبشاير في بيان: «قبل الساعة التاسعة صباحاً بقليل يوم الخميس، تلقينا بلاغات تفيد بأن سيارة لامبورغيني اصطدمت بالحواجز على الطريق السريع M3 المتجه جنوباً، بالقرب من تقاطع مينلي».

وأضاف البيان: «لم تشارك أي مركبات أخرى في الحادثة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، فيما تم القبض على سائق السيارة، وهو رجل يبلغ من العمر 31 عاماً من بيركشاير، للاشتباه في قيادته مركبة تحت تأثير المخدرات، والقيادة بشكل خطير، وحيازة مخدرات من الفئة ج، والامتناع عن تقديم عينة».

وختم بيان شرطة هامبشاير قائلاً: «تم إطلاق سراح المتهم بكفالة لحين استكمال التحقيقات».