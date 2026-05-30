يواجه المنتخب السعودي تحت 21 عاماً نظيره الصيني غدا (الأحد) الساعة 4:00 عصراً على ملعب أفينيون الرياضي ضمن مباريات بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) التي تقام خلال الفترة من 28 مايو الجاري إلى 14 يونيو القادم في فرنسا.
وحرص المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو على تجهيز المنتخب السعودي بالشكل الفني المناسب، من خلال إجراء مناورات كروية اعتمد من خلالها الأسلوب الفني واستقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الصين.
هذا ويتواجد منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: تونس، والصين، والكونغو الديموقراطية، وكولومبيا.
The Saudi national team under 21 years old faces its Chinese counterpart tomorrow (Sunday) at 4:00 PM at the Avignon Sports Stadium as part of the Maurice Revello International Tournament (Toulon) taking place from May 28 to June 14 in France.
The Italian coach Luigi Di Biagio has been keen to prepare the Saudi team in the appropriate technical manner by conducting football drills through which he established the technical style and settled on the starting lineup that will face China.
Our national team is in Group A alongside the teams of Tunisia, China, the Democratic Republic of Congo, and Colombia.
