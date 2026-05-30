ليلة قد تكتب التاريخ الأوروبي، حين يلتقي أرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، فالأمر لا يتعلق بنهائي قاري فقط، بل بمواجهة بين مشروعين يبحثان عن المجد الأوروبي.



طريقة لعب أرسنال:



يعتمد أرتيتا على الاستحواذ والضغط العالي، مع بناء اللعب من الخلف واستغلال الأطراف، إضافة إلى خطورة كبيرة في الكرات الثابتة.



الشكل التكتيكي:



يتحول بين 4-3-3 و4-2-3-1، مع تقدم الأظهرة وصناعة كثافة في وسط الملعب.



طريقة لعب باريس سان جيرمان:



باريس يلعب بصورة مباشرة وسريعة أكثر، مع اعتماد واضح على المهارة الفردية والتحولات الهجومية خلف دفاع الخصم.



الشكل التكتيكي:



يعتمد لويس إنريكي على 4-3-3، وفي الحالة الهجومية تتحول إلى شكل مرن يمنح الحرية لديمبيلي وكفاراتسخيليا.



التشكيل المتوقع لأرسنال:



رايا



تيمبر – ساليبا – غابرييل – كالافيوري



رايس – أوديغارد – لويس سكيلي



ساكا – غيوكيريس – تروسارد



التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان:



سافونوف



حكيمي – ماركينيوس – باتشو – نونو مينديش



فيتينيا – جواو نيفيش – زايير إيمري



ديمبيلي – دوي – كفاراتسخيليا



قوة أرسنال:



التنظيم الدفاعي، السيطرة على رتم المباراة، وخطورة الكرات الثابتة.



نقطة ضعف أرسنال:



المساحات خلف الأظهرة عند فقدان الضغط العالي.



امتياز باريس سان جيرمان:



السرعة الكبيرة في التحولات والحسم الفردي هجوميًا.



نقطة ضعف باريس سان جيرمان:



المعاناة أمام الضغط العالي والكرات الثابتة.



القيمة السوقية:



وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، تبلغ القيمة السوقية لأرسنال نحو 1.23 مليار يورو، مقابل 1.21 مليار يورو لباريس سان جيرمان، في واحد من أعلى النهائيات قيمة بتاريخ البطولة.



هداف أرسنال في هذه البطولة:



مارتينيلي 6 أهداف.



هداف باريس سان جيرمان:



كفاراتسيخيليا 10 أهداف.