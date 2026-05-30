ثلاثة أسباب وراء إنهاء العلاقة التعاقدية بين الاتحاد الإماراتي لكرة القدم والمدرب «كوزمين أولاريو»، أهمها رغبة الاتحاد الإماراتي في ضخ دماء جديدة وإعادة هيكلة المنتخب قبل الاستحقاقات الإقليمية القادمة، إلى جانب عدم قدرة المنتخب على حسم التأهل المباشر أو بلوغ الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، وضعف النتائج بتحقيق فوز في 4 مباريات فقط مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.



يذكر أن الروماني كوزمين، تم التعاقد معه لتدريب المنتخب الإماراتي يوم 19 أبريل 2025 بعقد يمتد لعامين، خلفًا للمدرب البرتغالي باولو بينتو، بعد انتهاء ارتباطه مع نادي الشارقة في نهاية موسم 2024-2025.