أظهرت بيانات مكتب العمل الألماني الصادرة أمس (الجمعة) انخفاضاً غير متوقع في عدد العاطلين عن العمل خلال مايو، رغم تحذيرات من أن هذا التراجع يعود إلى عوامل مؤقتة وليس إلى تحسن فعلي في سوق العمل.



وبحسب البيانات المعدلة موسمياً، انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 12 ألف شخص، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة بمقدار 10 آلاف، وفقا لوكالات إعلامية غربية.



وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل، قبل التعديل الموسمي، 2.95 مليون شخص، لينخفض بذلك إلى أقل من 3 ملايين لأول مرة منذ أربعة أشهر.



وأرجع مكتب العمل الألماني هذا الانخفاض إلى تأثير معاكس لبيانات أبريل الضعيفة، مشيراً إلى أن الأرقام لا تعكس تحسناً قوياً في الاقتصاد.



وسجل معدل البطالة موسمياً 6.3% خلال مايو، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.



وقالت رئيسة مكتب العمل أندريا ناليس: «إن الانتعاش الاقتصادي الربيعي لم يكتسب زخماً حقيقياً هذا العام، رغم تراجع معدل البطالة».