خرج المطرب المصري تامر حسني عن صمته ليرد على الأنباء المتداولة أخيرا بشأن استعانته بحقن أو أدوية للتخسيس، بعد ظهوره بوزن أقل خلال مشاركته في احتفالات منتخب مصر عقب المواجهة الودية أمام روسيا، مؤكدًا أن التغيير الذي ظهر عليه جاء نتيجة اتباعه أسلوب حياة صحي ومتوازن.

نفي شائعات أدوية التنحيف

وأوضح تامر حسني عبر حسابه على «إنستغرام» أن ما تم تداوله حول استخدامه لما يعرف بهرمونات التنحيف غير صحيح تمامًا، مشددًا على أن فقدانه للوزن تحقق بشكل طبيعي دون أي تدخلات دوائية.

وأكد الفنان المصري أنه ركز خلال الفترة الماضية على تعديل نظامه الغذائي، من خلال الابتعاد عن الأطعمة التي لا تناسب طبيعة جسمه، والاعتماد على وجبات صحية أكثر فائدة، إلى جانب الالتزام بممارسة الرياضة بصورة مستمرة، حتى وإن كانت بسيطة مثل المشي أو التمارين الخفيفة.

وأشار تامر حسني إلى أن الجانب النفسي لعب دورًا كبيرًا في هذه المرحلة، موضحًا أنه يحرص يوميًا على تخصيص وقت للتأمل والتقرب إلى الله، معتبرًا أن هذا التوازن ساعده بشكل واضح على تحسين حالته الجسدية والنفسية.

حفلات عيد الأضحى

وعلى جانب آخر، أحيا تامر حسني، أمس، حفلًا غنائيًا كبيرًا بالقاهرة الجديدة ضمن فعاليات عيد الأضحى 2026، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل واسع مع أغانيه، مقدماً باقة متنوعة من أغانيه المميزة سواء الجديدة أو القديمة.