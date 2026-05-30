استعادت الفنانة المصرية حلا شيحة ذكريات تعاونها مع الفنان المصري الراحل عامر منيب، من خلال صورة قديمة نشرتها عبر حساباتها، أعادتها إلى أجواء العمل بينهما في أحد المشاريع الفنية السابقة.

مواقف إنسانية

وأشارت حلا شيحة إلى أن الراحل كان يتمتع بأخلاق عالية وروح طيبة، وكان مثالًا للالتزام والاحترام داخل كواليس التصوير، لافتة إلى حرصه الدائم على خلق أجواء إيجابية بين فريق العمل.

الالتزام الديني خلال العمل

وأضافت في منشور عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام» أن منيب كان يحرص على أداء الصلاة في وقتها، وأحيانًا يجمع فريق العمل لأدائها جماعة أثناء التصوير، وهو ما ترك أثرًا إنسانيًا طيبًا لدى الجميع.

الدعاء للراحل

واختتمت منشورها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، داعية جمهورها إلى تذكر الراحلين بالدعاء، في رسالة حملت طابعًا إنسانيًا وروحانيًا مؤثرًا.

يشار إلى أن خالد النبوي قدم آخر أعماله الدرامية خلال موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل «إمبراطورية ميم»، الذي مثّل محطة بارزة في مسيرته التلفزيونية.

وجمع المسلسل عددًا من نجوم الفن، من بينهم حلا شيحة ونور النبوي، إلى جانب نشوى مصطفى، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، محمود حافظ، وليلى عز العرب، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.