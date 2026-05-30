تستأنف غدًا (الأحد) تداولات سوق الأسهم السعودي، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وكان مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) قد أغلق في آخر أيام تداولاته قبل إجازة عيد الأضحى عند مستوى 11,028 نقطة، مرتفعاً 42 نقطة، بنسبة 0.38%، وصعدت أسهم 173 شركة، فيما تراجعت أسهم 85 شركة، وبلغت قيمة التداولات نحو 11.08 مليار ريال، توزعت على 372.87 مليون سهم.



ووفقاً للمؤشر، فإن القيمة السوقية الإجمالية لكافة الشركات المدرجة في «تاسي» تجاوزت 9.92 تريليون ريال، ويفصله نحو 77.36 مليار ريال لتتجاوز قيمته 10 تريليونات ريال.



وكان المؤشر قد واصل طلوعه لـ3 جلسات متتالية، كسب خلالها نحو 71 نقطة بنسبة ارتفاع 0.65%.



وبلغت القيمة السوقية لأسهم الأجانب نحو 452.18 مليار ريال، تعادل 4.56% من إجمالي القيمة السوقية الإجمالية للشركات.



ويصل عدد الأسهم المصدرة لكافة الشركات المدرجة في المؤشر نحو 347.39 مليار سهم، منها 110.65 مليار سهم مصنفة كأسهم حرة، إذ بلغت قيمة الأسهم الحرة السوقية نحو 3.24 تريليون ريال.



وبلغ عدد الشركات التي بها أسهم اقتراض أو إقراض نحو 266 شركة، وبلغ عدد الأسهم المقرضة نحو 429,93 مليون سهم.