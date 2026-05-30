شطبت مجموعة «UBS» غروب المصرفية السويسرية العملاقة مئات الوظائف في مختلف فروعها بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في أحدث جولة تخفيض للوظائف منذ استحواذها على منافستها السويسرية «كريدي سويس» قبل 3 سنوات.



ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن خطة شطب الوظائف الأخيرة تشمل بشكل أساسي وظائف الدعم، رغم أن بعض المصرفيين الذين يقومون بوظائف تتصل مباشرة بالعملاء ضمن الخطة أيضا.



وحصل بعض الموظفين الذين تم شطب وظائفهم على عروض بوظائف جديدة في المجموعة كجزء من جهود «UBS» للحد من تأثير الخطة على العاملين لديها.



من ناحيته قال متحدث باسم «UBS» إن المجموعة ستبقي عدد الوظائف التي يتم شطبها نتيجة الاندماج مع «كريدي سويس» عند أقل مستوى ممكن في سويسرا والعالم. ولتخفيف حدة شطب الوظائف تركز «UBS» على إعادة الوظائف التي كانت تقوم بها شركات أخرى لحسابها إلى هيكل وظائف المجموعة.



وانخفض إجمالي عدد العاملين في «UBS» بنحو 17 ألف موظف منذ الاستحواذ على «كريدي سويس»، وفقا لأحدث البيانات المتاحة، وبعد شهور من إتمام الصفقة، وضعت «UBS» خطة لشطب نحو 35 ألف وظيفة.