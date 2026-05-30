في تطور مفاجئ، ألغت الجهات المنظمة لجولة الفنان المصري محمد رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية حفليه المقرر إقامتهما بداية من اليوم، بعد حذفهما رسميًا من مواقع حجز التذاكر.

إلغاء مفاجئ للحفلين

وكان من المفترض أن يفتتح رمضان جولته الفنية مساء اليوم السبت الموافق 30 مايو بحفل على مسرح «إنفوسيس» داخل قاعة «ماديسون سكوير جاردن» في نيويورك، إلى جانب حفل آخر كان محددًا له يوم 6 يونيو القادم على مسرح «دولبي» بمدينة هوليوود في ولاية كاليفورنيا، قبل إعلان إلغائهما رسميا.

غموض حول أسباب القرار

ومن جانبه، لم تكشف الجهة المنظمة أو محمد رمضان نفسه حتى الآن عن الأسباب وراء إلغاء الحفلين، ما أثار حالة من التساؤلات بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أعماله الفنية الحالية

وعلى الجانب السينمائي، يخوض محمد رمضان منافسات موسم عيد الأضحى الحالي من خلال فيلم «أسد»، الذي يشهد عودته إلى شاشة السينما بعد غياب استمر نحو 3 سنوات.

الفيلم من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، ويتولى إخراجه محمد دياب، ويشارك في بطولته إلى جانب رمضان كل من رزان جمال، علي قاسم، إسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، إلى جانب عدد من الفنانين.

أعماله الجديدة في رمضان 2027

كما تعاقد محمد رمضان رسميًا على خوض سباق دراما رمضان 2027، من خلال عمل جديد يجمعه للمرة الأولى بالمنتج صادق الصباح والمخرج بيتر ميمي، فيما يتولى كتابة المشروع أحمد مراد.