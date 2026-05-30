

استطاع فيلم «سفن دوجز» فرض نفسه بقوة على صدارة شباك التذاكر العربي، بعدما حقق انطلاقة استثنائية خلال أيام عرضه الأولى، مسجلًا أرقامًا قياسية على مستوى الإيرادات ونسب الحضور الجماهيري.

تفوق على «أسد»

وتمكن الفيلم من تخطي حاجز إيراداته 6,115,980 دولاراً إجمالي الإيرادات في 3 أيام، فيما بلغ إجمالي التذاكر المباعة 887,715 تذكرة على مستوى العالم العربي، ليواصل تصدره قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة، متجاوزًا بذلك فيلم «أسد» في عدد التذاكر المباعة والإيرادات.

إقبال جماهيري كبير

وشهدت دور العرض إقبالًا واسعًا على فيلم سفن دوجز منذ اليوم الأول لطرحه، في ظل حالة الترقب التي سبقت عرضه، خصوصا مع اعتماده على مشاهد الأكشن الضخمة والإنتاج السينمائي الضخم الذي ظهر بصورة غير مسبوقة في الأعمال العربية.

تصوير عالمي وإمكانات ضخمة

واعتمد العمل على تصوير عدد من مشاهده داخل استوديوهات «الحصن Big Time» بالعاصمة السعودية الرياض، إلى جانب مواقع أخرى من بينها «بوليفارد سيتي»، مع مشاركة فرق عالمية متخصصة في تنفيذ المؤثرات البصرية والمشاهد الخطرة.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وتارا عماد وعدد من نجوم هوليوود، بينما يقف خلف الكاميرا المخرجان العالميان عادل العربي وبلال فلاح.

رقمان قياسيان في غينيس

وعزز الفيلم نجاحه بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما سجل رقمين عالميين في مجال المؤثرات السينمائية، من بينها تنفيذ أكبر انفجار سينمائي تم تصويره في تاريخ الأفلام في خطوة تعكس الطموح المتزايد لصناعة السينما العربية نحو المنافسة عالميًا.