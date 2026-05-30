يبدأ المنتخب السعودي المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم القادمة (الإثنين) القادم، إذ ستحتضن مدينة أوستن في ولاية تكساس معسكر «الأخضر»، وسيخوض منتخبنا الوطني مواجهتين وديتين (الأولى) ضد منتخب بورتوريكو (السبت) القادم الساعة 2:00 صباحاً، على ملعب Q2 في مدينة أوستن، و(الثانية) أمام منتخب السنغال (لأربعاء) 10 من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، في ختام المعسكر الإعدادي لكأس العالم القادمة.



وستكون بعثة الأخضر بمدينة أوستن وهي المقر الرئيسي لها خلال المشاركة في المونديال القادم.



وسيفتتح المنتخب السعودي لقاءاته بمواجهة منتخب الأوروغواي (الثلاثاء) 16 يونيو القادم، الساعة 1:00 صباحاً، ومن ثم يلتقي منتخب إسبانيا (الأحد) 22 من الشهر نفسه، الساعة 7:00 مساءً، ويختتم مبارياته ضمن المجموعة الثامنة بمواجهة منتخب الرأس الأخضر (السبت) 27 من الشهر ذاته، 3:00 صباحاً.