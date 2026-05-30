حسم مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي موقفه بشأن احتمالية استبعاد نيمار من قائمة «السيليساو» التي ستشارك في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن الأسبوع الماضي غياب نيمار عن المشاركة في المباريات الودية المقبلة للمنتخب، مع مواجهته شبح الغياب عن المباراة الافتتاحية في المونديال، بعدما كشفت الفحوص الطبية إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في ربلة الساق.

أنشيلوتي يثق في تعافي نيمار سريعاً

وقال خلال مؤتمر صحفي: «قبل استدعاء نيمار، تلقينا بياناً من سانتوس يفيد بأنه يعاني من مشكلة بسيطة، مجرد تورم طفيف، ثم تركنا النادي يدير الوضع حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وبعد ذلك تولى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم متابعة حالة نيمار، ونحن على ثقة بأنه سيتعافى في أسرع وقت ممكن».

ورغم أن الصحافة البرازيلية ذكرت أن كارلو أنشيلوتي وطاقمه كانوا مستائين للغاية من انعدام الشفافية والخطأ الذي ارتكبه الطاقم الطبي لنادي سانتوس في ما يتعلق بحالة نيمار، إلا أن المدرب الإيطالي طمأن الجميع قائلاً: «سيبقى نيمار معنا حتى يتعافى تماماً ويعود للمشاركة، نعتقد أنه سيكون جاهزاً للمباراة الأولى في كأس العالم، وإن لم يكن جاهزاً للمباراة الأولى، فسيكون جاهزاً للمباراة الثانية».

لا نية لاستبدال نيمار

وتابع: «لن نستبدل أي لاعب، فاللاعبون المختارون هم من سيلعبون في كأس العالم، لسوء الحظ، يعاني نيمار من مشكلة بسيطة تمنعه من التدرب مع المنتخب، لكنه يتمتع بحالة بدنية ممتازة على المستوى الفردي».

دور مهم في المونديال

وختم حديثه قائلاً: «نيمار يدرك تماماً دوره في بطولة كأس العالم المقبلة، والأيام التي تمر تسهم في تحسن حالته، وهو يعمل بجد للتعافي بأسرع وقت ممكن والعودة إلى المشاركة، كما أن التواجد في بيئة جيدة سيكون مهماً له وللمنتخب على حد سواء، ومن الضروري أن يفهم دوره، وأعتقد أنه يفهمه جيداً».