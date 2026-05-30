من بين ثنايا الحرف وخلف عدسات التوثيق تتبلور المسيرة الاستثنائية للزميل المصور سامر العوفي لتتجاوز حدود الإبداع المحلي وتنال تقديراً دولياً يتوج مسيرته الزاخرة، إذ أعلنت الهيئة العالمية لتبادل المعرفة منحه «وسام التميز في الدبلوماسية الثقافية» لعام 2026، في الحفل الذي أقامته في المنامة.

العوفي الذي صاغ من الشغف مهنة ومن الفن رسالة يختزل رصيداً ممتداً من العمل الصحفي والتوثيق الفوتوغرافي الذي جاب به المحافل المحلية والدولية، ولعل من أبهى محطات تلك المسيرة إشراقاً ذلك المعرض الشخصي الذي حظي بافتتاح فنان العرب محمد عبده، وبحضور كوكبة من الرموز والمثقفين.

لم يكن العوفي مجرد ناقل للحدث، بل كان وما زال «صديق الفنانين»، الذي نسج بمحبته وعطائه أواصر أخوية متينة وروابط صداقة عميقة جمعته بمبدعي الوطن العربي ومثقفيه، لا سيما في جمهورية مصر العربية، مما جعله يحظى بتقدير واسع في الوسط الإعلامي.