أثنى سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية المهندس مازن غنيم بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام، مثمنًا التنظيم العالي والخدمات المتكاملة وأحدث التقنيات التي سهلت على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في انسيابية كاملة وأجواء روحانية مميزة.

وأكد غنيم أن ما حققته السعودية من نجاح في تنظيم هذه الشعيرة الدينية المليونية السنوية يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المملكة، خصوصا في إدارة الحشود وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية والرقمية.

وثمّن غنيم عاليًا الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكدًا أن ما تقدمه المملكة من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن يحظى بتقدير كبير لدى جموع العرب والمسلمين.

كما أعرب عن تمنياته للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومة وشعبًا بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.