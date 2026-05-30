يعود موظفو القطاع الخاص والقطاع غير الربحي غدا (الأحد) إلى مباشرة مهماتهم وأعمالهم بعد تمتعهم بإجارة عيد الأضحى لهذا العام والتي استمرت لمدة خمسة أيام، فيما يعود موظفو القطاع العام وموظفو الخدمة المدنية إلى مباشرة أعمالم يوم الثلاثاء القادم.



وستكون عودة المعلمين والمعلمات وطلاب وطالبات مدارس التعليم العام يوم الثلاثاء القادم لاستكمال أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.



يشار إلى أن إجازة عيد الأضحى المبارك لمنسوبي مدارس التعليم العام في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة استمرت لمدة 11 يوما، فيما كانت إجازة إدارات التعليم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف 18 يوماً.