انتهت «الصدفة» وحدها ولقاء حول مائدة عشاء بحج أسرة بدير من مصر على رغم عدم التنسيق المسبق. لم تكن فكرة رحلة العمر في خواطرهم حتى تحقق الحلم في جلسة العشاء -كما تقول وفاء بدير-، التي تعبّر عن سعادتها الغامرة بما تحقق لها وشقيقاتها وأزواجهن. عن فكرة الحج تقول: «كنت أنا الوحيدة التي قررت أداء الحج، لكن لقاء حول مائدة عشاء أسرية حقق حلم الجميع. اجتمعت العائلة؛ أشقائي وشقيقاتي وأزواجهن، وقلت من يرافقني للحج؟ فاستحسن الجميع الفكرة، وبين متردد وموافق تم التقديم على (نسك)، وتحقق الحلم الكبير». ويرى الدكتور سامي طويل أن الحج كان فرصة ليتعرف على كثير من الأركان المتممة للحج من القدوم والمبيت بمنى وعرفات ورمي الجمرات. وقال: «قدومي للحج حدث بعد حديث على المائدة انتهى بقدوم ستة من العائلة إلى المشاعر المقدسة التي أبهرتنا بالخدمات الاستثنائية والتنظيمات الدقيقة.. فشكراً للسعودية».